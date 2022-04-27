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Один из богатейших тюменских строителей получил награду от президента

27 апреля 07:35
Фото: 1Mi
Государственные награды, поощрения президента Российской Федерации и награды Тюменской области вручит сегодня губернатор жителям региона. В списке награждаемых — учителя, врачи, работники сельского хозяйства, строители, члены общественных организаций и другие. Всего 30 человек.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена руководитель Проектного офиса по освоению Имилорско-Источного участка недр филиала ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в Тюмени Валентина Шаламова.

Знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет награждена директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 70 Тюмени Лидия Русакова. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующей отделением Тюменского кардиологического научного центра — филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» Наталье Мусихиной.

Также президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный строитель РФ» директору акционерного общества «Партнер» Геннадию Разницыну.

Ранее «Наш Город» писал, что гендиректор «Партнера», бывший депутат Тюменской городской Думы Геннадий Разницын входит в топ-100 самых богатых жителей области и располагается в рейтинге на 24 месте.

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