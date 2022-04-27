Один из богатейших тюменских строителей получил награду от президента

Государственные награды, поощрения президента Российской Федерации и награды Тюменской области вручит сегодня губернатор жителям региона. В списке награждаемых — учителя, врачи, работники сельского хозяйства, строители, члены общественных организаций и другие. Всего 30 человек.

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