Данные спроса на товары малого бизнеса опубликовали на платформе Корпорации МСП

«Через сервис мы помогаем малому и среднему бизнесу из сферы производства и сельского хозяйства найти себе проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а также покупателей своих товаров. Создается своеобразная онлайн-биржа контактов и каталог продукции проверенных поставщиков и покупателей», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также добавил, что через реестр рестораторы, например, смогут подобрать поставщика продуктов питания, а крупные компании в сфере производства — замену ушедшим иностранным компаниям и восстановить цепи поставок товаров.