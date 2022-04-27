Данные спроса на товары малого бизнеса опубликовали на платформе Корпорации МСП

Благодаря сервису малый и средний бизнес может в онлайн-режиме получать все необходимые данные и направлять коммерческое предложение.
Как сообщает rg.ru, на платформе собрана информация по более чем 11 000 позициям. Приобрести продукцию сельхозпроизводителей могут не только крупные предприятия, но и небольшие кафе, гостиницы, рестораны.
Благодаря новой функции крупные предприятия и ретейлеры смогут найти для себя проверенных МСП-поставщиков, в том числе импортозамещающих товаров. МСБ при этом получит новый канал сбыта своей продукции. Посредством реестра поставщиков продуктов питания можно выбрать себе поставщика в том или ином регионе.
«Через сервис мы помогаем малому и среднему бизнесу из сферы производства и сельского хозяйства найти себе проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а также покупателей своих товаров. Создается своеобразная онлайн-биржа контактов и каталог продукции проверенных поставщиков и покупателей», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также добавил, что через реестр рестораторы, например, смогут подобрать поставщика продуктов питания, а крупные компании в сфере производства — замену ушедшим иностранным компаниям и восстановить цепи поставок товаров.
Вместе с этим для бизнесменов в рамках сервиса появился доступ к сведениям о долгосрочном спросе на продукцию крупных предприятий с госучастием. В данный момент оцифровали и разместили около 3 000 позиций.
Бизнесмены также смогут изучить данный спрос и подать заявку на участие в программе «Выращивание», чтобы подготовиться к закупкам по 223-ФЗ. Реализация программы будет вестись в пилотном режиме.
Цифровой сервис разработали Корпорация МСП и Минэкономразвития. Его запустили в эксплуатацию в начале февраля этого года. Развитие проекта ведется на основании национального проекта по поддержке предпринимательства.
С момента запуска сервиса «Производственная кооперация и сбыт» в начале апреля в реестр промышленных предприятий включили 13 000 компаний. Их количество в общей сложности увеличилось до 22 000.