В Тюмени полиция проводит проверку по факту избиения ребенка

«Откуда вы знаете что за причины у женщины так себя вести, время позднее, ребёнку лет 11-13, может она дверью хлопнула и сказала я гулять пошла… Вы же потом скажете, что куда мать смотрела, случись что с ребёнком. Ни одна мать адекватная, не будет просто так распускать руки», пишет Наталья П.