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В Тюмени полиция проводит проверку по факту избиения ребенка

25 апреля 05:27
Фото: Скриншот видео VK ЧС Тюмень
Свидетелями неприятного зрелища стали сегодня ночью жители дома, расположенного по адресу улица Магаданская, 5. Во дворе дома нетрезвая женщина избила своего ребенка. На замечания соседей горе-мамаша отреагировала нецезурной бранью.
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УМВД

Все это попало на видео, которое горожане выложили в паблик VK ЧС Тюмени.

На видео женщина схавтила за волосы девочку 10-12 лет и несколько раз ударила ее рукой по лицу.

Фото: Скриншот видео VK ЧС Тюмень

Это заметили очевидцы-соседи и решили помочь девочке — кричали мамаше из окна, а затем подошли к ней и потребовали прекратить насилие над ребенком.

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря, первые считают, что неизвестны обстоятельства инцидента:

«Откуда вы знаете что за причины у женщины так себя вести, время позднее, ребёнку лет 11-13, может она дверью хлопнула и сказала я гулять пошла… Вы же потом скажете, что куда мать смотрела, случись что с ребёнком. Ни одна мать адекватная, не будет просто так распускать руки», пишет Наталья П.

Комментаторы из другого лагеря считают, что насилие было недопустимо в любом случае:

«Бедный ребёнок, она так напугала, что бы не сделала, но таскать за волосы через чурребёнок на коленях, а ей плевать — треплет за волосёнки. Пусть разбираются, дети не вещи и ответить не могут, ну может потом когда мамаша состарится получит «воспитание»",пишет Лидия К.

В настоящее время, по данным УМВД России по Тюменской области, происшествием занимаются сотрудники службы ПДН. После изучения записи произошедшему будет дана оценка и приняты необходимые меры в пределах компетенции.

#Новости#Применение насилия#УМВД#Валентина Бурнашева#Происшествия
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