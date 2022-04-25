В Тюмени полиция проводит проверку по факту избиения ребенка

Все это попало на видео, которое горожане выложили в паблик VK ЧС Тюмени.
На видео женщина схавтила за волосы девочку 10-12 лет и несколько раз ударила ее рукой по лицу.
Это заметили очевидцы-соседи и решили помочь девочке — кричали мамаше из окна, а затем подошли к ней и потребовали прекратить насилие над ребенком.
Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря, первые считают, что неизвестны обстоятельства инцидента:
«Откуда вы знаете что за причины у женщины так себя вести, время позднее, ребёнку лет 11-13, может она дверью хлопнула и сказала я гулять пошла… Вы же потом скажете, что куда мать смотрела, случись что с ребёнком. Ни одна мать адекватная, не будет просто так распускать руки», пишет Наталья П.
Комментаторы из другого лагеря считают, что насилие было недопустимо в любом случае:
«Бедный ребёнок, она так напугала, что бы не сделала, но таскать за волосы через чурребёнок на коленях, а ей плевать — треплет за волосёнки. Пусть разбираются, дети не вещи и ответить не могут, ну может потом когда мамаша состарится получит «воспитание»",пишет Лидия К.
В настоящее время, по данным УМВД России по Тюменской области, происшествием занимаются сотрудники службы ПДН. После изучения записи произошедшему будет дана оценка и приняты необходимые меры в пределах компетенции.