nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяные друзья по очереди катались на машине в Ялуторовске

25 апреля 07:15
Фото: ГИБДД Тюменской области
Более 70 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники ГИБДД за минувшие выходные дни на дорогах Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В Ялуторовске инспекторы поймали за пьяное вождение двоих друзей, по очереди управлявших автомобилем. Задержанные рассказали о том, что распивали спиртное в местном кафе.

После посиделок 21-летний ялуторовчанин, не имеющий прав, на автомобиле «Иж Ода» въехал в ограждение кафе и ушел из машины. Его друг, собственник машины, увидев повреждения на автомобиле, решил отогнать машину домой.

Задержать друзей «навеселе» удалось благодаря сообщениям очевидцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу. 23 апреля, в поселке Голышманово инспекторами был задержан ВАЗ2114 под управлением 30-летнего селянина, не имеющего права управления транспортом. Показания алкотестера составили 1,10 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюменец признался, что пил водку дома, а потом поехал к маме в деревню Земляное.

Материалы по теме
В Тюменской области задержали нетрезвого водителяНа тюменских дорогах поймали около 40 пьяных водителей
#Новости#Тюмень#ГИБДД#Нетрезвые водители#Валентина Бурнашева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25