Пьяные друзья по очереди катались на машине в Ялуторовске

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу. 23 апреля, в поселке Голышманово инспекторами был задержан ВАЗ2114 под управлением 30-летнего селянина, не имеющего права управления транспортом. Показания алкотестера составили 1,10 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюменец признался, что пил водку дома, а потом поехал к маме в деревню Земляное.