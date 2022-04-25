Пьяные друзья по очереди катались на машине в Ялуторовске

В Ялуторовске инспекторы поймали за пьяное вождение двоих друзей, по очереди управлявших автомобилем. Задержанные рассказали о том, что распивали спиртное в местном кафе.
После посиделок 21-летний ялуторовчанин, не имеющий прав, на автомобиле «Иж Ода» въехал в ограждение кафе и ушел из машины. Его друг, собственник машины, увидев повреждения на автомобиле, решил отогнать машину домой.
Задержать друзей «навеселе» удалось благодаря сообщениям очевидцев.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу. 23 апреля, в поселке Голышманово инспекторами был задержан ВАЗ2114 под управлением 30-летнего селянина, не имеющего права управления транспортом. Показания алкотестера составили 1,10 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюменец признался, что пил водку дома, а потом поехал к маме в деревню Земляное.