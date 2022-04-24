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На тюменских дорогах поймали около 40 пьяных водителей

24 апреля 06:47
Фото: ГИБДД Тюменской области
20 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники ГИБДД за минувшие сутки на дорогах Тюменской области. Еще 19 отстранены от управления транспортом за вождение нетрезвыми в Пасхальную ночь.
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Тюмень

В поселке Голышманово инспекторами остановлен ВАЗ2114 под управлением 30-летнего селянина, не имеющего права управления транспортом. Показания алкотестера составили 1,10 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюмец признался, что пил водку дома, а потом поехал к маме в деревню Земляное.

Пьяного 31-летнего тюменца без прав на автомобиле «Форд Фокус» сегодня под утро задержали инспекторы на ул. Судоремонтной. Показания алкотестера составили 0,64 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как выяснилось, это уже не первая его пьяная поездка. Тюменца ждет уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Ранее «Наш Город» писал, что в 23 апреля в Тюменской области произошло три серьезных ДТП. На улице Миусская, 8 произошло столкновение автомобилей Mercedes и Mazda. Еще дна авария с участием трех грузовиков зафиксирована на Объездной дороге у ТЭЦ-2. Третье ДТП случилось на смотровой площадке в Абалаке.

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