На тюменских дорогах поймали около 40 пьяных водителей

Ранее «Наш Город» писал, что в 23 апреля в Тюменской области произошло три серьезных ДТП. На улице Миусская, 8 произошло столкновение автомобилей Mercedes и Mazda. Еще дна авария с участием трех грузовиков зафиксирована на Объездной дороге у ТЭЦ-2. Третье ДТП случилось на смотровой площадке в Абалаке.