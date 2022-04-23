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Захар Прилепин осудил «ДДТ» за отказ выступать под буквой Z на тюменской сцене

23 апреля 12:43
Фото: 1Mi
Российский писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин осудил группу «ДДТ» за отказ выступать под буквой Z на тюменской сцене.
Сюжет
Тюмень

«Сказали, что концерт ДДТ перенесли на 2023 год. Уверен, так и будет. Выступит Шевчук чуть позже, соберёт полный стадион, песни будут петь хором; в числе пришедших на концерт будут и ветераны спецоперации. Однако певчая (и пишущая, и в кино играющая) наша интеллигенция, увы, не имеет и малой доли той снисходительности, свойственной русскому солдату и ополченцу. Напротив, оценки интеллигенции почти всегда резки, непримиримы, радикальны. Они вроде бы против войны, но, когда их слушаешь, не покидает ощущение, что они сами и есть война», Захар Прилепин в тг-канале.

Политик отметил, что музыканты могли бы спеть для раненых в госпитале, помочь им материально — дать хотя бы рублей на перевязку и бинты 100 рублей. Оказать необходимую поддержку беженцам, но этого не делают. Пресловутого гуманизма русской культуры не хватает на подобные жесты, — заявил Прилепин.

Ранее «Наш Город» писал, что в интервью журналисту Александру Плющеву на его YouTube-канал лидер группы «ДДТ» рассказал о причинах отменены концерта коллектива в Тюмени. Шевчук сообщил, что группа отказалась играть на площадке, где нарисовали букву Z.

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