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В Ярковском районе поймали похитителя крышки люка

23 апреля 13:52
Фото: 1Mi
Сообщение о краже металлической крышки люка водораспределительного колодца, стоимостью более девяти тысяч рублей, поступило в дежурную часть МО МВД России «Заводоуковский». Похитителя удалось задержать по горячим следам.
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Полиция

К краже оказался причастен местный житель 1980 года рождения. Селянин ранее неоднократно судимый, в том числе и кражи, признался, что хотел сдать крышку от люка в пункт приема металла. Сделать это мужчина не успел, так как был задержан полицейскими.

Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в полицию. В настоящее время похищенное имущество возвращено собственнику. Против 42-летнего селянина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «Наш Город» писал, что на пересечении улиц Воровского и Республики, 213 тюменцы обнаружили пропажу решетки ливневой канализации. Кому понадобилась тяжеленная чугунная сетка — неизвестно.

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#Новости#Полиция#Тюмень#Канализационный люк#Кража#Валентина Бурнашева#Происшествия
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