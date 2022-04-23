В Ярковском районе поймали похитителя крышки люка

К краже оказался причастен местный житель 1980 года рождения. Селянин ранее неоднократно судимый, в том числе и кражи, признался, что хотел сдать крышку от люка в пункт приема металла. Сделать это мужчина не успел, так как был задержан полицейскими.
Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в полицию. В настоящее время похищенное имущество возвращено собственнику. Против 42-летнего селянина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее «Наш Город» писал, что на пересечении улиц Воровского и Республики, 213 тюменцы обнаружили пропажу решетки ливневой канализации. Кому понадобилась тяжеленная чугунная сетка — неизвестно.