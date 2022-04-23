В Тюмени и Тобольске сегодня произошло два жестких ДТП

Еще одно ДТП произошло сегодня на смотровой площадке в Абалаке — в обрыв съехал легковой автомобиль «Нексия». По предварительным данным, водитель перепутала педали. В аварии пострадали две женщины — водитель и пассажирка автомобиля. Состояние одной из них оценивается как тяжелое.