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В Тюмени и Тобольске сегодня произошло два жестких ДТП

23 апреля 12:26
Фото: «Наш город»
Два серьезных ДТП произошло сегодня, 23 апреля, на дорогах Тюменской области. Около трех часов дня на улице Миусская, 8 столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и Mazda. Два человека пострадало, на месте ДТП им оказывают помощь. На улице Запольной образовалась пробка.
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Тюмень

У обеих машин сильно смяты капоты, одну из них после столкновения развернуло в сторону тротуара. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека — тюменцы получили травмы позвоночника, ног, головы и т.д, — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона

Фото: «ВКонтакте»

Еще одно ДТП произошло сегодня на смотровой площадке в Абалаке — в обрыв съехал легковой автомобиль «Нексия». По предварительным данным, водитель перепутала педали. В аварии пострадали две женщины — водитель и пассажирка автомобиля. Состояние одной из них оценивается как тяжелое.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Заводоуковске 36-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» сбил школьника, который проходил улицу по пешеходному переходу.

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