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В Тюмени четвертый день ищут 25-летнего мужчину

23 апреля 00:03
Фото: ЛизаАлерт
В Тюмени с 19 апреля ищут Бабкина Андрея Алексеевиа, сообщает ПО «ЛизаАлерт». 25-летний мужчина вышел из дома и ушел в неизвестном направлении, его поисками занимаются в полиции.

Рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Был одет в синюю кофту, чёрные кроссовки и тёмные штаны. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Ранее «Наш город» сообщал, что 22 апреля за 5 часов удалось найти родственников 89-летней бабушки. После огласки в соцсетях ориентировки были сняты. В областной столице ежегодно происходят до 150 подобных случаев, большинство людей находят в первые 24 часа. Между тем в апреле поисковики обнаружили 4 погибших, которые ранее пропали без вести.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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