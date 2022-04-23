В Тюмени четвертый день ищут 25-летнего мужчину

Рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Был одет в синюю кофту, чёрные кроссовки и тёмные штаны. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Ранее «Наш город» сообщал, что 22 апреля за 5 часов удалось найти родственников 89-летней бабушки. После огласки в соцсетях ориентировки были сняты. В областной столице ежегодно происходят до 150 подобных случаев, большинство людей находят в первые 24 часа. Между тем в апреле поисковики обнаружили 4 погибших, которые ранее пропали без вести.