В Нижнетавдинскмо районе нечистоты вывозят в местный лес

Тюменцы рекомендуют отправить фото с номерами машин в ГИБДД и Роспотребнадзор.
«На замечания реагируют агрессивно, администрация Нижтавдинского района бездействует, уже написано немало писем результата нет!»отмечается в сообщении.
Более того, в этом же районе находится большая свалка.
Ранее «Наш город» в октябре 2021 года сообщал, что около Тюмени ассенизаторы сливали отходы в поле. Их действия на камеру засняли местные жители. Как правило, ассенизаторы сливают отходы в специальные очистные сооружения, принадлежащие предприятиям ЖЭКу или городу.