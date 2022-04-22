В Нижнетавдинскмо районе нечистоты вывозят в местный лес

Ранее «Наш город» в октябре 2021 года сообщал, что около Тюмени ассенизаторы сливали отходы в поле. Их действия на камеру засняли местные жители. Как правило, ассенизаторы сливают отходы в специальные очистные сооружения, принадлежащие предприятиям ЖЭКу или городу.