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В Нижнетавдинскмо районе нечистоты вывозят в местный лес

22 апреля 11:04
Фото: ЧС Тюмень
Жители Нижнетавдинского района сообщают о вывозе нечистот и ТБО в лес. Машины с жидкими отходами постоянно появляются на 3 км автодороги Тюнево - Бухтал, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Тюменцы рекомендуют отправить фото с номерами машин в ГИБДД и Роспотребнадзор.

«На замечания реагируют агрессивно, администрация Нижтавдинского района бездействует, уже написано немало писем результата нет!»отмечается в сообщении.

Более того, в этом же районе находится большая свалка.

Ранее «Наш город» в октябре 2021 года сообщал, что около Тюмени ассенизаторы сливали отходы в поле. Их действия на камеру засняли местные жители. Как правило, ассенизаторы сливают отходы в специальные очистные сооружения, принадлежащие предприятиям ЖЭКу или городу.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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