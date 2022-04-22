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В Ишиме произошла погоня со стрельбой. Задержали 50-летнего тюменца

22 апреля 11:41
Фото: Тюменское время
В Ишиме ещё в конце марта инспекторы ГИБДД организовали погоню за 50-летним тюменцем. Он устроил ДТП, когда его машина ВАЗ 2110 врезалась в Toyota, известно об этом стало в апреле, сообщает «Тюменское время».

По данным издания, мужчина вытолкнул женщину-водителя из иномарки и уехал с места аварии. В городе объявили план «Перехват», его удалось задержать на 2-м километре дороги Ишим — Лозовое.

«Инспекторы произвели прицельные выстрелы по колёсам автомобиля»сообщает информационное издание.

Отмечается, что при задержании мужчина вёл себя неадекватно, ведётся следствие. За угон автомобиля ему грозит до 5 лет. Стоит отметить, что об инциденте «Наш город» сообщал ещё 31 марта, но подробности произошедшего были неизвестны.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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