Ресторанам и кафе Тюмени срочно требуются официанты за 60 000 рублей в месяц

Эксперты отмечают, что обычно официантами идут работать на подработку или временно. Из-за подобной особенности профессии спрос на новых сотрудников ощущается постоянно. Более того, в Тюмени снято большинство ограничений в работе из-за коронавируса. В разгар эпидемии ресторанная отрасль пострадала больше других.