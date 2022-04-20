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Ресторанам и кафе Тюмени срочно требуются официанты за 60 000 рублей в месяц

20 апреля 12:09
Фото: hh.ru
Ресторанам и кафе Тюмени срочно требуются официанты. В период открытия летних веранд спрос на сотрудников постоянно растёт, им предлагают зарплату в 60 000 рублей. Только в hh.ru можно найти 76 вакансий.

Более того, требуются бармены, повара и другие сотрудники общепита.

Эксперты отмечают, что обычно официантами идут работать на подработку или временно. Из-за подобной особенности профессии спрос на новых сотрудников ощущается постоянно. Более того, в Тюмени снято большинство ограничений в работе из-за коронавируса. В разгар эпидемии ресторанная отрасль пострадала больше других.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским хирургам, автослесарям, специалистам IT-отрасли работодатели готовы платить больше 100 000 рублей в месяц.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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