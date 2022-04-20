РЭО предложил меры поддержки отрасли обращения с ТКО

На основании 89-ФЗ власти субъекта вправе в период до года наделить полномочиями регионального оператора то или иное муниципальное предприятие, а также определить регоператора из соседней зоны деятельности. В РЭО разработали проект закона, предусматривающий возможность предоставления таких полномочий как перечисленным лицам, так и любому регоператору не на конкурсной основе до одного года, резюмировал Петришин.