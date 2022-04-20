РЭО предложил меры поддержки отрасли обращения с ТКО

Утвержденные президиумом правительственной комиссии меры вошли в список антикризисных мероприятий, направленных на оказание поддержки отечественной экономике.
«Это субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, возможность увеличения сроков по концессиям и подхват функций регоператоров», — уточнил глава РЭО.
Одной из мер предусмотрено выделение из госбюджета субсидий для российских кредитных организаций на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам, которые были заключены с инвесторами по льготной ставке в 12,5 процента. Данную меру поддержки решено было распространить на проекты, получившие финансирование на основании правительственного постановления № 1727, сообщает РБК.
С целью нивелировать рост ключевой процентной ставки в Кабмине РФ решили разработать соответствующее постановление. Подготовленный специалистами РЭО документ предполагает отбор заявок, а также организацию реализации меры.
Вторая мера поддержки отрасли обращения с ТКО — предоставление возможностей для корректировки концессионного соглашения на фоне подорожания строительных ресурсов и повышения сроков реализации.
Отдельно в РЭО разработали также меры, ориентированные на оказание поддержки региональным операторам по обращению с отходами. Из комментариев директора по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгия Петришина следует, что речь идет о законопроекте, расширяющем перечень лиц, обладающих правом на подхват функций регионального оператора.
«Это относится к случаям, когда в какой-либо зоне регоператор прекратил свою деятельность или не состоялся конкурс по отбору оператора», — пояснил Петришин.
На основании 89-ФЗ власти субъекта вправе в период до года наделить полномочиями регионального оператора то или иное муниципальное предприятие, а также определить регоператора из соседней зоны деятельности. В РЭО разработали проект закона, предусматривающий возможность предоставления таких полномочий как перечисленным лицам, так и любому регоператору не на конкурсной основе до одного года, резюмировал Петришин.