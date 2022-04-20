На тюменских дорогах поймали более 10 нетрезвых водителей

В центре Тобольска на проспекте Менделеева под утро инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Хонда». Показания алкотестера у 52-летнего водителя составили 0,72 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автовладелец рассказал, что отмечал с братом День рождения дочери, а потом поехал домой.
В селе Южно-Дубровном Армизонского района был задержан ВАЗ2106 под управлением 19-летнего селянина. Как выяснилось, водительского удостоверения у молодого человека нет. Показания алкотестера составили 0,57 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
К счастью, дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей зафиксировано не было.
Ранее «Наш город» сообщал, что ночью 19 апреля на Одесской инспекторы ГИБДД задержали пьяного 33-летнего водителя. У него не было прав, более того в 2015 году его задерживали за аналогичное нарушение. Он отказался от освидетельствования, потом признался, что выпил в «кабаке».