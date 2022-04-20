На тюменских дорогах поймали более 10 нетрезвых водителей

Ранее «Наш город» сообщал, что ночью 19 апреля на Одесской инспекторы ГИБДД задержали пьяного 33-летнего водителя. У него не было прав, более того в 2015 году его задерживали за аналогичное нарушение. Он отказался от освидетельствования, потом признался, что выпил в «кабаке».