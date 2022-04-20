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На тюменских дорогах поймали более 10 нетрезвых водителей

20 апреля 08:16
Фото: ГИБДД Тюменской области
13 автомобилистов, севших за руль в нетрезвом состоянии, задержали сегодня ночью сотрудники ГИБДД на дорогах Тюменской области.

В центре Тобольска на проспекте Менделеева под утро инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Хонда». Показания алкотестера у 52-летнего водителя составили 0,72 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автовладелец рассказал, что отмечал с братом День рождения дочери, а потом поехал домой.

В селе Южно-Дубровном Армизонского района был задержан ВАЗ2106 под управлением 19-летнего селянина. Как выяснилось, водительского удостоверения у молодого человека нет. Показания алкотестера составили 0,57 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

К счастью, дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей зафиксировано не было.

Ранее «Наш город» сообщал, что ночью 19 апреля на Одесской инспекторы ГИБДД задержали пьяного 33-летнего водителя. У него не было прав, более того в 2015 году его задерживали за аналогичное нарушение. Он отказался от освидетельствования, потом признался, что выпил в «кабаке».

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#Новости#ГИБДД#Рейды#Нетрезвые водители#Валентина Бурнашева#Происшествия
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