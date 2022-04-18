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В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту пожара в Бердюжском районе

18 апреля 07:55
Фото: Информцентр правительства Тюменской области
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) возбуждено органами следствия, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области. В результате пожара сгорели пять домов и постройки.

За прошедшие выходные дни органами дознания Главного управления МЧС России по Тюменской области установлено семь виновников ландшафтных (природных) пожаров, двое в Викуловском муниципальном районе, по одному в Заводоуковском, Бердюжском, Омутинском, Ишимском и Исетском муниципальных районах.

Мотивами поджогов, а также причинами пожаров стали: умышленное сжигание сухостоя, для улучшения качества травы на корм домашнему скоту, злостное пренебрежение запретом на сжигание травянистой растительности и мусора при уборке придомовых территории. Например, в Омутинском районе мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений поджигал траву с использованием бензина, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Все виновники установлены и привлечены к административной ответственности, в виде штрафа в размере до 4 000 рублей.

#Новости#Тюменская область#Тюмень в кольце пожаров#Максим Карпиков#Город
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