В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту пожара в Бердюжском районе

Мотивами поджогов, а также причинами пожаров стали: умышленное сжигание сухостоя, для улучшения качества травы на корм домашнему скоту, злостное пренебрежение запретом на сжигание травянистой растительности и мусора при уборке придомовых территории. Например, в Омутинском районе мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений поджигал траву с использованием бензина, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.