В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту пожара в Бердюжском районе

За прошедшие выходные дни органами дознания Главного управления МЧС России по Тюменской области установлено семь виновников ландшафтных (природных) пожаров, двое в Викуловском муниципальном районе, по одному в Заводоуковском, Бердюжском, Омутинском, Ишимском и Исетском муниципальных районах.
Мотивами поджогов, а также причинами пожаров стали: умышленное сжигание сухостоя, для улучшения качества травы на корм домашнему скоту, злостное пренебрежение запретом на сжигание травянистой растительности и мусора при уборке придомовых территории. Например, в Омутинском районе мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений поджигал траву с использованием бензина, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Все виновники установлены и привлечены к административной ответственности, в виде штрафа в размере до 4 000 рублей.