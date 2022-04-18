Дачные автобусы начнут курсировать в Тюмени с 30 апреля

Летнее расписание движения появится в ближайшие дни на автобусных остановках. Также актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание» или по телефону справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22.