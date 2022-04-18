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Дачные автобусы начнут курсировать в Тюмени с 30 апреля

18 апреля 04:41
Фото: 1Mi
В Тюмени 30 апреля возобновят движение садоводческие маршруты. В этом году любителей сада и дачи будут возить автобусы 52 маршрутов регулярных перевозок.

Как сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, перевозку пассажиров до садоводческих объединений осуществляют несколько автотранспортных предприятий.

Самое крупное из них — Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 (АО ТПАТП № 1). Его автобусный парк укомплектован транспортными средствами вместимостью от 70 до 150 пассажиров.

Салоны оборудованы системой видеонаблюдения, часть автобусов оснащена кондиционерами. Для маломобильных групп населения предусмотрена выдвижная платформа, по которой можно подняться в салон.

Летнее расписание движения появится в ближайшие дни на автобусных остановках. Также актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание» или по телефону справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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