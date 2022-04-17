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Тюменские врачи учатся новому в «Школе невролога»

17 апреля 12:45
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменские медработники регулярно обучаются и улучшают свои навыки, но не только с помощью системы непрерывного медицинского образования. В неврологическом отделении № 1 под руководством Рашита Аркадьевича Раемгулова работает «Школа невролога», сообщают в департаменте здравоохранения региона.

Все специалисты отделения раз в неделю собираются в ординаторской и делятся своим опытом. Здесь не проводятся «лекции», специалисты сосредоточены на практике. В «Школе невролога» медики разбирают клинические случаи и обсуждают вопросы, связанные с эффективностью работы.

Однако в медучреждении стремятся не только повысить компетентность специалистов, но и сплотить коллектив, создав позитивное настроение. Так, сотрудники могут воодушевиться на дальнейшую борьбу за самое ценное, что есть у человека — его жизнь и здоровье.

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#Новости#ОКБ №1#Медицина#Врачи#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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