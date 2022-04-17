Тюменские врачи учатся новому в «Школе невролога»

Все специалисты отделения раз в неделю собираются в ординаторской и делятся своим опытом. Здесь не проводятся «лекции», специалисты сосредоточены на практике. В «Школе невролога» медики разбирают клинические случаи и обсуждают вопросы, связанные с эффективностью работы.
Однако в медучреждении стремятся не только повысить компетентность специалистов, но и сплотить коллектив, создав позитивное настроение. Так, сотрудники могут воодушевиться на дальнейшую борьбу за самое ценное, что есть у человека — его жизнь и здоровье.