Тюменские врачи учатся новому в «Школе невролога»

Однако в медучреждении стремятся не только повысить компетентность специалистов, но и сплотить коллектив, создав позитивное настроение. Так, сотрудники могут воодушевиться на дальнейшую борьбу за самое ценное, что есть у человека — его жизнь и здоровье.