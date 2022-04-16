Заключенные тюменского СИЗО № 1 за 2021 год 186 раз пожаловались омбудсмену

Так, больше всего обращений за год Уполномоченный по правам человека получил от заключенных тюменского СИЗО № 1, рассчитанного на 1238 человек. Туда преимущественно попадают жители Тюмени и Тюменского района, совершившие, в том числе, тяжкие преступления. От них поступило 186 обращений.