Заключенные тюменского СИЗО № 1 за 2021 год 186 раз пожаловались омбудсмену

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области направил информацию депутатам облдумы. Как следует из документа, за 2021 год омбудсмену поступило 510 обращений от граждан, отбывающих наказание в местных учреждениях ФСИН России.
Так, больше всего обращений за год Уполномоченный по правам человека получил от заключенных тюменского СИЗО № 1, рассчитанного на 1238 человек. Туда преимущественно попадают жители Тюмени и Тюменского района, совершившие, в том числе, тяжкие преступления. От них поступило 186 обращений.
Второе место по количеству поступивших от заключенных обращений занимает женская Исправительная колония № 13, расположенная в Тобольске. Оттуда пришло почти в 4 раза меньше обращений — 47. А на третьем месте СИЗО № 4, находящиеся в пос. Винзили на территории Тюменской воспитательной колонии. Омбудсмен получил 35 обращений из данного учреждения.
Меньше всего обращений поступило из тюменского ИК № 4 общего режима, рассчитанного 2188 человек. Оттуда было только 6 жалоб.
Как отмечает омбудсмен, из-за продления ограничительных мер и режима повышенной готовности на территории Тюменской области большая часть приемов осужденных проводилась в режиме видеоконференцсвязи. Выездных посещений заключенных в 2021 году было всего четыре.