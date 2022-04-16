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Тюменские гостиницы растут в цене

16 апреля 10:05
Фото: 1Mi
В областной столице растет число объявлений о продаже гостиничного бизнеса, сообщает «РБК Тюмень». С ростом предложения увеличивается и стоимость гостиниц и отелей.
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Тюмень

«За месяц произошло повышение цен на гостиницы на 15%», — рассказали изданию аналитики сайта объявлений «Авито».

По словам Натальи Девятковой, гендиректора группы компаний «Денова», произойдет рост спроса на мини-хостелы и отели. Она объясняет это ограничениями в путешествиях заграницу и развитием туризма в регионах России. Покупать тюменцы будут меньше, поэтому доходные дома, апартаменты и хостелы будут востребованы.

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области в беседе с «РБК Тюмень» отметил, что область готова к росту числа туристов.

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