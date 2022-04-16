Тюменские гостиницы растут в цене

«За месяц произошло повышение цен на гостиницы на 15%», — рассказали изданию аналитики сайта объявлений «Авито».
По словам Натальи Девятковой, гендиректора группы компаний «Денова», произойдет рост спроса на мини-хостелы и отели. Она объясняет это ограничениями в путешествиях заграницу и развитием туризма в регионах России. Покупать тюменцы будут меньше, поэтому доходные дома, апартаменты и хостелы будут востребованы.
Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области в беседе с «РБК Тюмень» отметил, что область готова к росту числа туристов.