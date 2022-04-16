Тюмень демонстрирует высокий импортозамещающий потенциал производства стройматериалов

Глава Тюмени Руслан Кухарук в своем докладе отметил, что у Тюмени есть высокий импортозамещающий потенциал. Областная столица производит стройматериалы, их доля составляет 3,7% (6875,7 млн. руб.). В будущем, возможно, они будут применяться при капремонте домов.