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Тюмень демонстрирует высокий импортозамещающий потенциал производства стройматериалов

16 апреля 11:13
Фото: соцсети Руслана Кухарука
В Екатеринбурге состоялось совещание под председательством полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе В. В. Якушева. В рамках встречи главы крупных городов обсудили развитие промышленности.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в своем докладе отметил, что у Тюмени есть высокий импортозамещающий потенциал. Областная столица производит стройматериалы, их доля составляет 3,7% (6875,7 млн. руб.). В будущем, возможно, они будут применяться при капремонте домов.

Глава города также отметил, что Тюменский завод по производству гормональных препаратов во втором полугодии 2022 года сможет выпустить несколько аналогов зарубежных средств.

В рамках встречи обсудили и туризм. Участники в качестве примера успеха упоминали «Императорский маршрут».

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