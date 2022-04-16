Тюмень демонстрирует высокий импортозамещающий потенциал производства стройматериалов

Глава Тюмени Руслан Кухарук в своем докладе отметил, что у Тюмени есть высокий импортозамещающий потенциал. Областная столица производит стройматериалы, их доля составляет 3,7% (6875,7 млн. руб.). В будущем, возможно, они будут применяться при капремонте домов.
Глава города также отметил, что Тюменский завод по производству гормональных препаратов во втором полугодии 2022 года сможет выпустить несколько аналогов зарубежных средств.
В рамках встречи обсудили и туризм. Участники в качестве примера успеха упоминали «Императорский маршрут».