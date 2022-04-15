В Рощино отменяют рейсы самолётов АН-24

Ещё в марте этого года эксперты обсуждали замену лайнеров АН-24 и АН-26. За последние 10 лет им не раз продлевали сроки эксплуатации. После закрытия завода в Ростове-на-Дону полёты этих самолётов могут прекратить уже через 4-5 месяцев. Ремонт могут проводить на авиационном заводе в Арамиле в Свердловской области, но руководство предприятия уже заявило, что не справится с объёмом работ.