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В Рощино отменяют рейсы самолётов АН-24

15 апреля 14:28
Фото: Википедия
В Рощино на 16 апреля отменили рейсы самолётов АН-24. Лайнеры не полетят в Игрим и посёлок Толька. Похоже, что отмена рейсов связана с проблемами в обслуживании самолётов, ранее в Ростове-на-Дону закрыли завод, где ремонтировали их двигатели.

Рейсы ЮТ 132 и ЮТ 722 были отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Их планировалось осуществить на самолётах АН-24.

Фото: Аэропорт Рощино

Ещё в марте этого года эксперты обсуждали замену лайнеров АН-24 и АН-26. За последние 10 лет им не раз продлевали сроки эксплуатации. После закрытия завода в Ростове-на-Дону полёты этих самолётов могут прекратить уже через 4-5 месяцев. Ремонт могут проводить на авиационном заводе в Арамиле в Свердловской области, но руководство предприятия уже заявило, что не справится с объёмом работ.

По данным Вики, в России эксплуатировались 45 АН-24 (16 из них в Utair).

#Новости#Александр Мязин#Общество
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