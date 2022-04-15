Теплая погода и сильный ветер ожидается в Тюмени в пятницу

Днём температура повысится до + 16 градусов, скорость южного ветра около 4-8 метров в секунду. Весь день погода в Тюмени будет пасмурной, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет ниже нормы.
Резкое похолодание ожидается 16 апреля. Температура воздуха в городе не превысит + 9 градусов, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Влажность около 73%, существенных осадков не ожидается.
В воскресенье воздух в городе прогреется только до + 6 градусов, скорость западного ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность уменьшится до 56%.
На следующей неделе температура воздуха составит около + 8 градусов, ливни возможны в среду.