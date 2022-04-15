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Теплая погода и сильный ветер ожидается в Тюмени в пятницу

15 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В пятницу тюменцев ждёт тёплая погода и усиление ветра, сообщает Гисметео.

Днём температура повысится до + 16 градусов, скорость южного ветра около 4-8 метров в секунду. Весь день погода в Тюмени будет пасмурной, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Резкое похолодание ожидается 16 апреля. Температура воздуха в городе не превысит + 9 градусов, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Влажность около 73%, существенных осадков не ожидается.

В воскресенье воздух в городе прогреется только до + 6 градусов, скорость западного ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность уменьшится до 56%.

На следующей неделе температура воздуха составит около + 8 градусов, ливни возможны в среду.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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