В Тюмени родители стали чаще оформлять больничные по уходу за маленькими детьми

В Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ рассказали, что после того, как на маленьких детей были увеличены суммы больничных, родители стали чаще прибегать к этому праву по уходу за болеющим ребенком.

В 2021 году в стране приняли закон, обязывающий выплачивать работникам, чьи дети младше 8 лет, больничные по уходу за ними в стопроцентном размере и независимо от их среднего заработка и стажа. «За 1 квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в России количество получателей таких больничных выросло на 627,4 тысячи»,отмечается в сообщении тюменского отделения ФСС. Стопроцентная оплата больничного служит денежной мерой поддержки тех родителей, которые молоды и еще не успели накопить трудовой опыт. В ФСС подчеркивают, что выплата пособий производится напрямую из фонда, а не из бюджета работодателя. Ранее «Наш город» писал, что на выплаты нуждающимся семьям с доходом ниже прожиточного минимума в области выделено 6,4 млрд рублей. Материалы по теме Тюменские пенсионеры получат единовременно 2 000 рублей в апреле и мае На выплаты 64 тысячам тюменским детям потратят 6,4 млрд рублей