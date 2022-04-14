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В Тюмени родители стали чаще оформлять больничные по уходу за маленькими детьми

14 апреля 09:00
Фото: 1Mi
В Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ рассказали, что после того, как на маленьких детей были увеличены суммы больничных, родители стали чаще прибегать к этому праву по уходу за болеющим ребенком.

В 2021 году в стране приняли закон, обязывающий выплачивать работникам, чьи дети младше 8 лет, больничные по уходу за ними в стопроцентном размере и независимо от их среднего заработка и стажа.

«За 1 квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в России количество получателей таких больничных выросло на 627,4 тысячи»,отмечается в сообщении тюменского отделения ФСС.

Стопроцентная оплата больничного служит денежной мерой поддержки тех родителей, которые молоды и еще не успели накопить трудовой опыт.

В ФСС подчеркивают, что выплата пособий производится напрямую из фонда, а не из бюджета работодателя.

Ранее «Наш город» писал, что на выплаты нуждающимся семьям с доходом ниже прожиточного минимума в области выделено 6,4 млрд рублей.

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