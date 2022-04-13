В Тюмени установлен скоростной режим для электросамокатов

До старта самокатного сезона в областной столице остаются считанные дни — уже объявлено, что он начнется 15 апреля.
Сервисы кикшеринга должны следовать Порядку пользования территориями общего пользования города Тюмени при передвижении на электрических самокатах, используемых в автоматизированной системе аренды (проката)*.
Электросамокатчики, взявшие это средство в прокате, должны выдерживать скорость не более 25 км/ч, а если они находятся в местах, где много прохожих, то им придется ехать еще медленнее — не более 15 км/ч.
«Предусмотрены и „зоны запрета эксплуатации“ — территории общего пользования, на которых эксплуатация прокатных электросамокатов запрещена»,добавили в пресс-службе городских властей.
Среди этих зон — Набережная Туры, площадь Солнца, площадь Центральная, Сквер Сибирских кошек, мост Профсоюзный и многие другие. Полный список можно изучить на официальном портале администрации города Тюмени.
Ранее «Наш город» разбирался, почему кикшеринг является проблемой для обычных пешеходов и автолюбителей, и к чему стоить готовиться хозяевам самокатов в этом сезоне.