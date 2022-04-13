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В Тюмени установлен скоростной режим для электросамокатов

13 апреля 04:18
Фото: 1Mi
В администрации города Тюмени рассказали об ограничениях, которые любители электросамокатов будут вынуждены соблюдать. В частности, установлен скоростной режим и названы зоны, где ездить на этом транспортном средстве запрещено.
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Тюмень

До старта самокатного сезона в областной столице остаются считанные дни — уже объявлено, что он начнется 15 апреля.

Сервисы кикшеринга должны следовать Порядку пользования территориями общего пользования города Тюмени при передвижении на электрических самокатах, используемых в автоматизированной системе аренды (проката)*.

Электросамокатчики, взявшие это средство в прокате, должны выдерживать скорость не более 25 км/ч, а если они находятся в местах, где много прохожих, то им придется ехать еще медленнее — не более 15 км/ч.

«Предусмотрены и „зоны запрета эксплуатации“ — территории общего пользования, на которых эксплуатация прокатных электросамокатов запрещена»,добавили в пресс-службе городских властей.

Среди этих зон — Набережная Туры, площадь Солнца, площадь Центральная, Сквер Сибирских кошек, мост Профсоюзный и многие другие. Полный список можно изучить на официальном портале администрации города Тюмени.

Ранее «Наш город» разбирался, почему кикшеринг является проблемой для обычных пешеходов и автолюбителей, и к чему стоить готовиться хозяевам самокатов в этом сезоне.

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