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В школах номер 30 и 94 Тюмени установили новейшую систему умного дома

12 апреля 13:42
Фото: ГУС Тюменской области
В школе №30 установлена новая система «AWADA». По своей специфике она напоминает «умный дом» и контролирует освещение и другие инженерные объекты в учебном заведении, сообщает ГУС по Тюменской области.

Система вентиляции и видеонаблюдение под контролем программы. Похожее оборудование установлено и в школе №94 Тюмени. Эксплуатация системы показала, что светильники служат гораздо дольше, резко возрастает энергоэффективность.

«В каждом классе установлено по 3 датчика, которые автоматически регулируют освещение в зависимости от погоды на улице. Система настроена таким образом, чтобы освещение в каждой точке аудитории было равномерным»отметили в ведомстве.

В ближайшее время подобное оборудование может появиться не только в школах Тюмени.

В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.

Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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