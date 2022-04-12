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Почти 6,5 млн рублей получат празднующие юбилей совместной жизни тюменские супруги

12 апреля 07:06
Фото: 1Mi
В Тюменской области почти 6,5 млн рублей будет выплачено супругам, чей брак достиг юбилейной даты. Около 1800 таких крепких пар уже подали заявление на получение единовременных выплат в связи с этим счастливым событием. Об этом рассказали в Информационном центре регионального правительства.

«Большая часть заявлений поступает в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни»,отмечается в сообщении Информцентра.

Четыре золотые, три изумрудные и три бриллиантовые пары юбиляров уже в наступившем месяце получат памятные медали и благодарственные письма.

Исходя из решения главы региона Александра Моора, единовременная выплата от 20 000 до 45 000 рублей положена супружеским парам к одной из юбилейных дат, начиная с 50 лет совместной жизни.

Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в регионе не менее 5 лет.

Ранее «Наш город» писал о том, что многодетные семьи, при выполнении определенного условия, смогут не платить за место на платной автомобильной парковке, если она принадлежит городской администрации.

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#Новости#Браки#Тюменская область#Выплаты#Александр Моор#Выплата#Валерия Карашлийска#Общество
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