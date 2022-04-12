Почти 6,5 млн рублей получат празднующие юбилей совместной жизни тюменские супруги

В Тюменской области почти 6,5 млн рублей будет выплачено супругам, чей брак достиг юбилейной даты. Около 1800 таких крепких пар уже подали заявление на получение единовременных выплат в связи с этим счастливым событием. Об этом рассказали в Информационном центре регионального правительства.

Сюжет Александр Моор