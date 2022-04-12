Почти 6,5 млн рублей получат празднующие юбилей совместной жизни тюменские супруги

«Большая часть заявлений поступает в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни»,отмечается в сообщении Информцентра.
Четыре золотые, три изумрудные и три бриллиантовые пары юбиляров уже в наступившем месяце получат памятные медали и благодарственные письма.
Исходя из решения главы региона Александра Моора, единовременная выплата от 20 000 до 45 000 рублей положена супружеским парам к одной из юбилейных дат, начиная с 50 лет совместной жизни.
Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в регионе не менее 5 лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что многодетные семьи, при выполнении определенного условия, смогут не платить за место на платной автомобильной парковке, если она принадлежит городской администрации.