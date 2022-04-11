Губернатор Моор в Ялуторовске проверил строительство путепровода

Известно, что этот путепровод возводится для того, чтобы разрешить напряженный вопрос транспортной доступности, с которой есть проблемы у ялуторовчан, проживающих в залинейной части города.
После визита на путепровод Александр Моор отправится осматривать ОБ № 23. Здание медицинского учреждения перенесло реконструкцию, а именно, расширили его площадь, повысили потоковую пропускную способность, а также уделили большое внимание благоустройству территории.
В прошлом году было анонсировано выделение 2,8 млрд рублей на строительство путепровода через железную дорогу. Сейчас она делит город пополам и на переезде горожане простаивают по 20-30 минут ежедневно. В декабре прошлого года состоялся аукцион на котором был разыгран контракт. Победителем оказалось АО «Мостострой-11» депутата Тюменской облдумы Николая Руссу. Его компания предложила цену на 11 млн меньше, чем второй участник. Всего цена контракта составляет 2,227 млрд рублей