Губернатор Моор в Ялуторовске проверил строительство путепровода

В прошлом году было анонсировано выделение 2,8 млрд рублей на строительство путепровода через железную дорогу. Сейчас она делит город пополам и на переезде горожане простаивают по 20-30 минут ежедневно. В декабре прошлого года состоялся аукцион на котором был разыгран контракт. Победителем оказалось АО «Мостострой-11» депутата Тюменской облдумы Николая Руссу. Его компания предложила цену на 11 млн меньше, чем второй участник. Всего цена контракта составляет 2,227 млрд рублей