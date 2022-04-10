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В Тюмени снимают с продажи студии и однокомнатные квартиры

10 апреля 10:42
Фото: 1Mi
В областной столице растет спрос на квартиры-студии и «однушки», сообщает «РБК-Тюмень». Некоторые снимают с продажи.

Как рассказала изданию генеральный директор группы компаний «Денова» Наталья Девяткова, в Тюмени отмечается спад спроса на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Куда активнее сейчас продаются «однушки» и студии, однако проекты приостанавливаются, продаются только завершенные.

Наталья Девяткова также отметила, что некоторые студии и однокомнатные квартиры «спрятаны» с продажи. Предложение на первичном рынке выросло более чем на треть.

Согласно данным агентства недвижимости «Метрика», по сравнению с 2021 годом отмечается повышение цен на однокомнатные и трехкомнатные квартиры.

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#Новости#Недвижимость#Квартиры#Студия#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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