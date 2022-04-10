В Тюмени снимают с продажи студии и однокомнатные квартиры

Как рассказала изданию генеральный директор группы компаний «Денова» Наталья Девяткова, в Тюмени отмечается спад спроса на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Куда активнее сейчас продаются «однушки» и студии, однако проекты приостанавливаются, продаются только завершенные.
Наталья Девяткова также отметила, что некоторые студии и однокомнатные квартиры «спрятаны» с продажи. Предложение на первичном рынке выросло более чем на треть.
Согласно данным агентства недвижимости «Метрика», по сравнению с 2021 годом отмечается повышение цен на однокомнатные и трехкомнатные квартиры.