Солнечная погода без осадков ожидает жителей Тюмени в субботу

Температура воздуха составит + 5 градусов, скорость южного ветра 1-2 метра в секунду. Осадков в городе не ожидается, влажность около 70%. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
В воскресенье потеплеет до + 8 градусов, но погода весь день будет пасмурной. Скорость южного ветра увеличится до 4-5 метров в секунду, влажность 80%. Существенных осадков в Тюмени не ожидается.
До + 11 градусов ожидают синоптики в понедельник, во второй половине дня большая часть облаков в городе рассеется. Скорость ветра 4-5 метров в секунду, атмосферное давление немного выше нормы.
На следующей неделе воздух может прогреться до + 15 градусов, дождей в Тюмени не ожидается.