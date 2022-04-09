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Солнечная погода без осадков ожидает жителей Тюмени в субботу

9 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 9 апреля ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Гисметео.

Температура воздуха составит + 5 градусов, скорость южного ветра 1-2 метра в секунду. Осадков в городе не ожидается, влажность около 70%. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

В воскресенье потеплеет до + 8 градусов, но погода весь день будет пасмурной. Скорость южного ветра увеличится до 4-5 метров в секунду, влажность 80%. Существенных осадков в Тюмени не ожидается.

До + 11 градусов ожидают синоптики в понедельник, во второй половине дня большая часть облаков в городе рассеется. Скорость ветра 4-5 метров в секунду, атмосферное давление немного выше нормы.

На следующей неделе воздух может прогреться до + 15 градусов, дождей в Тюмени не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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