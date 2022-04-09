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Александр Моор поздравил победительницу конкурса педагогов

9 апреля 15:30
Фото: 1Mi
Сегодня, 9 апреля, состоялось награждение победителей регионального конкурса «Педагог года — 2022 года». Учителем года стала преподавательница тюменской средней школы № 15 Вероника Таут.

«Восхищает многогранность личностей современных тюменских педагогов. Они не только источники знаний, но и воспитатели, новаторы, инициаторы и активные участники позитивных перемен в общественной жизни», — поздравил победительницу губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Педагог года — 2022 года» отметил свой юбилейный 30-й сезон. В нем приняли участие 153 преподавателя, из них 49 вышли в суперфинал.

Все участники конкурса получат денежное вознаграждение. Призерам номинаций полагается приз в 90 и 60 тысяч рублей, а победителям — 150 тысяч рублей.

Отметим, что в рамках национального проекта в Тюменской области также регулярно проводятся различные выставки, фестивали, конкурсы. Творческие коллективы принимают участие в конкурсах как регионального, так и федерального значения, участвуют в фестивалях, а победители получают на свои проекты гранты от правительства области и страны.

А в 2019 году Тюменская область впервые за свою историю вошла в топ 10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Сейчас в Тюменской области действуют несколько театров: Тюменский драматический театр, «Ангажемент», Тобольский театр имени Ершова и центр «Космос» и другие. Правительство региона поддерживает развитие творческих коллективов грантами из бюджета области и помогает реализации их проектов. Кроме того, есть по крайней мере три фестиваля, любимые многими тюменцами: «Малая сцена», «Театр наций Fest», а «Сны улиц» стал уже легендарным и известным далеко за пределами Сибири.

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