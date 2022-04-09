Александр Моор поздравил победительницу конкурса педагогов

А в 2019 году Тюменская область впервые за свою историю вошла в топ 10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Сейчас в Тюменской области действуют несколько театров: Тюменский драматический театр, «Ангажемент», Тобольский театр имени Ершова и центр «Космос» и другие. Правительство региона поддерживает развитие творческих коллективов грантами из бюджета области и помогает реализации их проектов. Кроме того, есть по крайней мере три фестиваля, любимые многими тюменцами: «Малая сцена», «Театр наций Fest», а «Сны улиц» стал уже легендарным и известным далеко за пределами Сибири.