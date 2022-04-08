В Тюмени самые большие чаевые официанты получают в новый год и на корпоративах

Посетители ресторанов могут заплатить несколько тысяч рублей за хороший сервис и обслуживание.
«Как-то нам впервые за банкет оставили чаевые 23 000 рублей. Мы посоветовались с коллегами и решили потратить их на корпоратив. На эти деньги пригласили Ивана Крылова»сообщила управляющая компании «МаксиМ», Ольга Сентерева.
Стоит отметить, что ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице ищут официантов за зарплату от 30 000 рублей. Некоторые соискатели могут рассчитывать и на 300 000 в месяц (видимо с учётом чаевых).