В Тюмени самые большие чаевые официанты получают в новый год и на корпоративах

Для нового выпуска журнала Maximum официанты и сотрудники ресторана «МаксиМ» рассказали о крупных суммах чаевых, которые они получали. Чаще всего их получают ближе к концу года, это происходит неожиданно.

Посетители ресторанов могут заплатить несколько тысяч рублей за хороший сервис и обслуживание. «Как-то нам впервые за банкет оставили чаевые 23 000 рублей. Мы посоветовались с коллегами и решили потратить их на корпоратив. На эти деньги пригласили Ивана Крылова»сообщила управляющая компании «МаксиМ», Ольга Сентерева. Стоит отметить, что ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице ищут официантов за зарплату от 30 000 рублей. Некоторые соискатели могут рассчитывать и на 300 000 в месяц (видимо с учётом чаевых). Материалы по теме В Тюмени ищут официантов на зарплату 30 тысяч рублей в ресторан