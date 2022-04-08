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В Тюмени самые большие чаевые официанты получают в новый год и на корпоративах

8 апреля 12:11
Фото: 1Mi
Для нового выпуска журнала Maximum официанты и сотрудники ресторана «МаксиМ» рассказали о крупных суммах чаевых, которые они получали. Чаще всего их получают ближе к концу года, это происходит неожиданно.

Посетители ресторанов могут заплатить несколько тысяч рублей за хороший сервис и обслуживание.

«Как-то нам впервые за банкет оставили чаевые 23 000 рублей. Мы посоветовались с коллегами и решили потратить их на корпоратив. На эти деньги пригласили Ивана Крылова»сообщила управляющая компании «МаксиМ», Ольга Сентерева.

Стоит отметить, что ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице ищут официантов за зарплату от 30 000 рублей. Некоторые соискатели могут рассчитывать и на 300 000 в месяц (видимо с учётом чаевых).

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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