В Тюмени отремонтируют дорогу к аэропорту «Рощино»

На обозначенном участке (Старорощинское шоссе) строители заменят на проезжей части асфальтобетонное покрытие, частично отремонтируют тротуары. Положительные изменения должны коснутся и автобусных остановок — их ждет реконструкция. Еще обещают восстановить бордюрный камень.
«К работам планируется приступить с началом строительного сезона — 2022»,указали сроки в городской администрации.
В прошлом году отремонтировали дороги на 8 улицах протяженностью более 19 км.
Ранее «Наш город» писал о том, что, как только позволят погодные условия, на путепроводе в районе Червишевского тракта начнется капитальный ремонт.