nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени отремонтируют дорогу к аэропорту «Рощино»

8 апреля 05:46
Фото: 1Mi
В администрации города Тюмени рассказали о планах привести в порядок участок ведущей к аэропорту «Рощино» дороги по улице Владимира Полякова, где просела проезжая часть и появилась колейность. Всего новое дорожное покрытие получат 9 объектов.

На обозначенном участке (Старорощинское шоссе) строители заменят на проезжей части асфальтобетонное покрытие, частично отремонтируют тротуары. Положительные изменения должны коснутся и автобусных остановок — их ждет реконструкция. Еще обещают восстановить бордюрный камень.

«К работам планируется приступить с началом строительного сезона — 2022»,указали сроки в городской администрации.

В прошлом году отремонтировали дороги на 8 улицах протяженностью более 19 км.

Ранее «Наш город» писал о том, что, как только позволят погодные условия, на путепроводе в районе Червишевского тракта начнется капитальный ремонт.

#Новости#Аэропорт Рощино#Строительство#Рощино#Дороги#Ремонт#Валерия Карашлийска#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25