В Тюмени отремонтируют дорогу к аэропорту «Рощино»

В администрации города Тюмени рассказали о планах привести в порядок участок ведущей к аэропорту «Рощино» дороги по улице Владимира Полякова, где просела проезжая часть и появилась колейность. Всего новое дорожное покрытие получат 9 объектов.

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