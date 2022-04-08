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Теплая и облачная погода ожидается в пятницу в Тюмени

8 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 8 апреля ожидается тёплая и облачная погода, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём поднимется до + 5 градусов, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Влажность около 75%, атмосферное давление в пределах нормы. Осадков в городе не ожидается.

В субботу тюменцев ждёт солнечная погода, воздух прогреется до + 6 градусов тепла. Скорость южного ветра снизится до 2 метров в секунду, весь день пройдёт без осадков. Атмосферное давление выше нормы.

До + 8 градусов ожидают синоптики к 14 часам воскресенья. Скорость ветра не превысит 3 метров в секунду, весь день в Тюмени будет облачно, но осадков не ожидается. Влажность менее 73%.

На следующей неделе возможно потепление до + 12 градусов, к середине апреля возможны ливни с грозами и усиление ветра.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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