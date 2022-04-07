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В Тюмени из-за потопа пострадала библиотека, обрушился потолок и испортились книги

7 апреля 12:39
Фото: Тюменское Время
В Тюмени из-за потопа пострадала библиотека, которая находится на Червишевском тракте, сообщает «Тюменское время». Вода обрушила потолок и повредила мебель и книги. Ущерб значительный, пострадавших нет.

На данный момент последствия потопа устраняют, убирают снег с крыши, сушат книги. Ремонтная бригада меняет потолочные панели. Стоит отметить, что крыша протекала и ранее, в 2013 году её уже ремонтировали. Выдача книг посетителям не прекращалась, но место ЧП оцепили для проведения восстановительных работ.

«Пришли во вторник на работу и обнаружили потоп в библиотеке»сообщили сотрудники организации.

Стоит отметить, что в Информационно-библиотечном центре для молодёжи сформирован фонд из 200 000 книг и изданий.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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