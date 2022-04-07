В Тюмени из-за потопа пострадала библиотека, обрушился потолок и испортились книги

На данный момент последствия потопа устраняют, убирают снег с крыши, сушат книги. Ремонтная бригада меняет потолочные панели. Стоит отметить, что крыша протекала и ранее, в 2013 году её уже ремонтировали. Выдача книг посетителям не прекращалась, но место ЧП оцепили для проведения восстановительных работ.