С начала пандемии умерло от коронавируса 4250 тюменцев

По словам эксперта, благодаря ковиду люди стали чаще обращаться к здоровьесберегающим онлайн-сервисам. Теперь многие проходят тренировки онлайн, интересуются своим питанием, измеряют сердцебиение при помощи гаджетов.
«Отрицательные моменты в том, что ковид, опасный и сам по себе, может впоследствии вызывать различные осложнения, хоть и далеко не у всех. К этому надо быть тоже готовым»,сказала Виктория Беленькая.
Она напомнила о необходимости заботиться о себе и обращаться к врачу при появлении симптомов COVID-19, а еще рассказала об углубленной диспансеризации. Особенно это рекомендовано людям с сопутствующими заболеваниями, например, перенесенной в тяжелой форме пневмонией.
Стоит отметить, что, согласно статистическим данным, за все время пандемии коронавируса опасной болезнью в Тюменской области переболели 187 339 человек, 4 250 — не пережили ковид и скончались. Выздоровевших к этому часу — 177 987 тюменцев.