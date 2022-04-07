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С начала пандемии умерло от коронавируса 4250 тюменцев

7 апреля 04:31
Фото: 1Mi
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Тюменской области Виктория Беленькая сегодня в эфире радиопередачи «Час Тюмени» на волне «Вести FM» рассказала, почему коронавирус сыграл не только отрицательную, а также и положительную роль в здоровьесбережении местного населения.

По словам эксперта, благодаря ковиду люди стали чаще обращаться к здоровьесберегающим онлайн-сервисам. Теперь многие проходят тренировки онлайн, интересуются своим питанием, измеряют сердцебиение при помощи гаджетов.

«Отрицательные моменты в том, что ковид, опасный и сам по себе, может впоследствии вызывать различные осложнения, хоть и далеко не у всех. К этому надо быть тоже готовым»,сказала Виктория Беленькая.

Она напомнила о необходимости заботиться о себе и обращаться к врачу при появлении симптомов COVID-19, а еще рассказала об углубленной диспансеризации. Особенно это рекомендовано людям с сопутствующими заболеваниями, например, перенесенной в тяжелой форме пневмонией.

Стоит отметить, что, согласно статистическим данным, за все время пандемии коронавируса опасной болезнью в Тюменской области переболели 187 339 человек, 4 250 — не пережили ковид и скончались. Выздоровевших к этому часу — 177 987 тюменцев.

#Новости#Смерть#Тюменская область#Коронавирус#Валерия Карашлийска#Общество
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