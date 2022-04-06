В Тюменской области «Спутником М» вакцинированы 1570 подростков

Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что к настоящему времени вакциной от коронавируса, разработанной для подростков, привились 1570 раз, а всего в регион было доставлено 1 670 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак-М».

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