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В Тюменской области «Спутником М» вакцинированы 1570 подростков

6 апреля 09:12
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что к настоящему времени вакциной от коронавируса, разработанной для подростков, привились 1570 раз, а всего в регион было доставлено 1 670 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак-М».

«Подростки с 12 по 17 лет продолжают проходить плановую вакцинацию против новой коронавирусной инфекции»,сказано в сообщении.

Чтобы вакцинацию могли пройти тюменцы младше 18 лет, им необходимо предоставить письменное заявление родителя либо законного представителя, или же дать добровольное согласие.

Эксперты считают, если ребенок переболел ковидом, в дальнейшем у него могут появиться осложнения, причем их симптомы проступят далеко не сразу.

Ранее «Наш город» писал, что ограничения, направленные на препятствование распространению COVID-19, в Тюменской области остаются действующими до 1 мая: необходимо продолжать надевать общественные маски, заходя в общественные места либо садясь в общественный же транспорт.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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#Новости#Тюменская область#Подростки#Коронавирус#Вакцинация#Валерия Карашлийска#Общество
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