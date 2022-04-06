В Тюменской области «Спутником М» вакцинированы 1570 подростков

«Подростки с 12 по 17 лет продолжают проходить плановую вакцинацию против новой коронавирусной инфекции»,сказано в сообщении.
Чтобы вакцинацию могли пройти тюменцы младше 18 лет, им необходимо предоставить письменное заявление родителя либо законного представителя, или же дать добровольное согласие.
Эксперты считают, если ребенок переболел ковидом, в дальнейшем у него могут появиться осложнения, причем их симптомы проступят далеко не сразу.
Ранее «Наш город» писал, что ограничения, направленные на препятствование распространению COVID-19, в Тюменской области остаются действующими до 1 мая: необходимо продолжать надевать общественные маски, заходя в общественные места либо садясь в общественный же транспорт.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.