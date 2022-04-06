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Умер тюменский мастер спорта СССР по вольной борьбе и самбо Виктор Синельников

6 апреля 07:57
Фото: 1Mi
Печальной новостью поделились в Telegram-канале «Голышманово: телевидение и радио»: не стало Виктора Синельникова — мастера спорта СССР по вольной борьбе и самбо, чемпиона войск ПВО по самбо, второго призёра первенства СССР по вольной борьбе. Он же основал Голышмановскую спортивную школу олимпийского резерва.

Синельников родился в 1950 году, в 1971 окончил техникум физической культуры и работал тренером-преподавателем по вольной борьбе.

Он известен как заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России, судья республиканской категории, лучший тренер Тюменской области 2001 года.

Синельников собрал в Голышманово из своих воспитанников высококвалифицированный тренерский состав СШОР.

«Под его руководством они подготовили десятки мастеров спорта, трёх мастеров спорта международного класса, победителей и призёров Тюменской области, УрФО, России, Европы и Мира по вольной борьбе и гиревому спорту»,рассказывается в некрологе.

Знавшие его люди говорят, что он отличался жизнерадостностью и общительностью. В памяти своих учеников и коллег он останется любящим спорт, друзей по спорту и своих воспитанников.

Редакция «Нашего города» приносит соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.

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