Умер тюменский мастер спорта СССР по вольной борьбе и самбо Виктор Синельников

Синельников родился в 1950 году, в 1971 окончил техникум физической культуры и работал тренером-преподавателем по вольной борьбе.
Он известен как заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России, судья республиканской категории, лучший тренер Тюменской области 2001 года.
Синельников собрал в Голышманово из своих воспитанников высококвалифицированный тренерский состав СШОР.
«Под его руководством они подготовили десятки мастеров спорта, трёх мастеров спорта международного класса, победителей и призёров Тюменской области, УрФО, России, Европы и Мира по вольной борьбе и гиревому спорту»,рассказывается в некрологе.
Знавшие его люди говорят, что он отличался жизнерадостностью и общительностью. В памяти своих учеников и коллег он останется любящим спорт, друзей по спорту и своих воспитанников.
Редакция «Нашего города» приносит соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.