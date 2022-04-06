Спецтехника откачала воду на улице Монтажников, 30 лет Победы и Пермякова в Тюмени

На данный момент воду откачали, левнёвки почистили. Эти же работы были проведены на 30 лет Победы и Пермякова, за сутки спецтехника откачала 320 м3 воды с улиц Восточного округа Тюмени.
«По графику с улиц частного сектора: Российской, Роз, Красный Пахарь, Петровка, Вербовой, Вешних вод, Бунина, Майской, с переулка Авангардный, – вывезли 8027 м3 снега. Специалисты заранее проверили у подрядных организаций работоспособность откачивающей техники: 11 машин, 6 мотопомп и одного автосамосвала, оборудованного емкостью и мотопомпой» сообщают городские чиновники.
Завтра спецтехника будет работать на улицах Октябрьской, 8, 10, 12; Ямской, 98д; Ботанической, 1. Бригады работают и по заявкам местных жителей.
Это связано с тем, что скорость оттаивания увеличилась. Ежедневно инженеры квартальной инспекции обследуют как муниципальные территории, так и дворы многоквартирных домов. Вчера было выявлено 4 проблемных адреса, на данный момент вода с них откачана. Например, силами управляющей компании ликвидировано подтопление во дворе многоквартирных домов №№ 34, 36 по улице Станционной. Откачивание воды будет проводиться до окончательного схода снежного покрова, это ожидается на следующей неделе. Все участки постоянно контролируют. Сейчас работы продолжаются на улице Менделеева.
Оперативно решаются вопросы с откачкой около учебных заведений областной столицы. В Калининском округе с автомобильных дорог и территорий общего пользования уже вывезено 1 560 м3 воды, с дворовых территорий подведомственных управляющих компаний – 340 м3.
Вчера «Наш город» сообщал, что в районе «Трех богатырей» воды уже по колено. Местные жители не могли пройти пешком на другие улицы из-за талой воды. На Интернациональной, 199 тюменцы не могут добраться от остановки до подъезда. В двух километрах от областной столицы коттеджный посёлок «Бавария» «уходит под воду». Местные жители отмечают, что дороги превратились в огромные лужи. Здесь ещё наблюдаются большие сугробы, но снег активно тает. В ближайшее время лужи могут только увеличиться, синоптики прогнозируют плюсовую температуру до конца недели. В выходные ожидается до +13 и без существенных осадков.