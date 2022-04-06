Спецтехника откачала воду на улице Монтажников, 30 лет Победы и Пермякова в Тюмени

Вчера «Наш город» сообщал, что в районе «Трех богатырей» воды уже по колено. Местные жители не могли пройти пешком на другие улицы из-за талой воды. На Интернациональной, 199 тюменцы не могут добраться от остановки до подъезда. В двух километрах от областной столицы коттеджный посёлок «Бавария» «уходит под воду». Местные жители отмечают, что дороги превратились в огромные лужи. Здесь ещё наблюдаются большие сугробы, но снег активно тает. В ближайшее время лужи могут только увеличиться, синоптики прогнозируют плюсовую температуру до конца недели. В выходные ожидается до +13 и без существенных осадков.