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В Тюмени пожилой мужчина и гражданин Узбекистана пытались дать взятку сотрудникам ДПС

5 апреля 11:23
Фото: 1Mi
В Тюмени 5 апреля инспекторы ДПС зафиксировали 2 случая дачи взятки. Инциденты произошли на улице Щербакова и Заполной, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что все патрульные машины имеют регистраторы.

Задержаны мужчины 32 и 60 лет.

«На ул. Щербакова взятку в размере 850-ти рублей инспектору ДПС попытался дать 32-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107, гражданин Узбекистана. Государственные номера автомобиля находятся в розыске, машина не стоит на учете»,сообщают представители ГИБДД.

Ещё один случай произошел во время проверки Газели. На ней не было зарегистрировано ГБО, а 60-летний водитель пытался положить в бардачок 1 000 рублей.

В ведомстве отмечают, что видеозаписи в патрульных машинах мониторятся сотрудниками службы профилактики преступлений.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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