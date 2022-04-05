В Тюмени пожилой мужчина и гражданин Узбекистана пытались дать взятку сотрудникам ДПС

Задержаны мужчины 32 и 60 лет.
«На ул. Щербакова взятку в размере 850-ти рублей инспектору ДПС попытался дать 32-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107, гражданин Узбекистана. Государственные номера автомобиля находятся в розыске, машина не стоит на учете»,сообщают представители ГИБДД.
Ещё один случай произошел во время проверки Газели. На ней не было зарегистрировано ГБО, а 60-летний водитель пытался положить в бардачок 1 000 рублей.
В ведомстве отмечают, что видеозаписи в патрульных машинах мониторятся сотрудниками службы профилактики преступлений.