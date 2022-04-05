Тюменский мюзикл «Семейка Аддамс» покажут в Московском театре имени А.С. Пушкина

Правительство региона поддерживает развитие творческих коллективов грантами из бюджета области и помогает реализации их проектов. Кроме того, есть по крайней мере три фестиваля, любимые многими тюменцами: «Малая сцена», «Театр наций Fest», а «Сны улиц» стал уже легендарным и известным далеко за пределами Сибири.