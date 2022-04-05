Тюменский мюзикл «Семейка Аддамс» покажут в Московском театре имени А.С. Пушкина

На данный момент времени артисты ТБДТ собирают декорации, они должны погрузить столичных зрителей в тёмную атмосферу известной семейки.
«Две фуры декораций, света и звука привезли в Москву тюменские артисты. Актеры полным ходом готовятся к спектаклю, который покажут в рамках театральной премии «Золотая Маска»сообщили в тюменском оперштабе.
Ранее «Наш город» обратил внимание, что мюзикл «Семейка Аддамс» в 2021 году стал девятикратным номинантом «Золотой маски». Стоит отметить, что ни в одной номинации постановка не победила.
Отметим, в рамках национального проекта в Тюменской области регулярно проводятся различные выставки, фестивали, конкурсы. Творческие коллективы принимают участие в конкурсах как регионального, так и федерального значения, участвуют в фестивалях, а победители получают на свои проекты гранты от правительства области и страны.
А в 2019 году Тюменская область впервые за свою историю вошла в топ 10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Сейчас в Тюменской области действуют несколько театров: Тюменский драматический театр, «Ангажемент», Тобольский театр имени Ершова и центр «Космос» и другие.
Правительство региона поддерживает развитие творческих коллективов грантами из бюджета области и помогает реализации их проектов. Кроме того, есть по крайней мере три фестиваля, любимые многими тюменцами: «Малая сцена», «Театр наций Fest», а «Сны улиц» стал уже легендарным и известным далеко за пределами Сибири.