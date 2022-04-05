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Тюменский мюзикл «Семейка Аддамс» покажут в Московском театре имени А.С. Пушкина

5 апреля 14:01
Фото: Оперштаб
Артисты тюменского Большого драматического театра прибыли в Москву. Они покажут зрителям мюзикл «Семейка Аддамс», сообщает Информцентр правительства региона. Постановка пройдёт на сцене Московского театра имени А.С. Пушкина.

На данный момент времени артисты ТБДТ собирают декорации, они должны погрузить столичных зрителей в тёмную атмосферу известной семейки.

«Две фуры декораций, света и звука привезли в Москву тюменские артисты. Актеры полным ходом готовятся к спектаклю, который покажут в рамках театральной премии «Золотая Маска»сообщили в тюменском оперштабе.

Ранее «Наш город» обратил внимание, что мюзикл «Семейка Аддамс» в 2021 году стал девятикратным номинантом «Золотой маски». Стоит отметить, что ни в одной номинации постановка не победила.

Отметим, в рамках национального проекта в Тюменской области регулярно проводятся различные выставки, фестивали, конкурсы. Творческие коллективы принимают участие в конкурсах как регионального, так и федерального значения, участвуют в фестивалях, а победители получают на свои проекты гранты от правительства области и страны.

А в 2019 году Тюменская область впервые за свою историю вошла в топ 10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Сейчас в Тюменской области действуют несколько театров: Тюменский драматический театр, «Ангажемент», Тобольский театр имени Ершова и центр «Космос» и другие.

Правительство региона поддерживает развитие творческих коллективов грантами из бюджета области и помогает реализации их проектов. Кроме того, есть по крайней мере три фестиваля, любимые многими тюменцами: «Малая сцена», «Театр наций Fest», а «Сны улиц» стал уже легендарным и известным далеко за пределами Сибири.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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