nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Теплая погода и дожди ожидаются во вторник в Тюмени

5 апреля 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 5 апреля синоптики ожидают теплую погоду и дожди, сообщает Гисметео.

Весь день будет пасмурным, скорость ветра увеличится до 5-8 метров в секунду ближе к 14:00. Температура воздуха составит + 7 градусов, к вечеру часть облаков рассеется. Влажность около 70%, атмосферное давление ниже нормы.

В среду температура воздуха не поднимется выше + 4 градусов, скорость западного ветра снизится до 3-5 метров в секунду. Влажность 65%, атмосферное давление в пределах нормы.

Дожди и сильный ветер ожидают тюменцев в четверг. Порывы могут достигать 15 м/с, температура воздуха составит + 3 градуса. Влажность около 70%. Синоптики ожидают днём до 2 мм осадков.

К концу недели в Тюмени ожидается солнечная погода и до + 10 градусов. Осадков не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25