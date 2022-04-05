Теплая погода и дожди ожидаются во вторник в Тюмени

Весь день будет пасмурным, скорость ветра увеличится до 5-8 метров в секунду ближе к 14:00. Температура воздуха составит + 7 градусов, к вечеру часть облаков рассеется. Влажность около 70%, атмосферное давление ниже нормы.
В среду температура воздуха не поднимется выше + 4 градусов, скорость западного ветра снизится до 3-5 метров в секунду. Влажность 65%, атмосферное давление в пределах нормы.
Дожди и сильный ветер ожидают тюменцев в четверг. Порывы могут достигать 15 м/с, температура воздуха составит + 3 градуса. Влажность около 70%. Синоптики ожидают днём до 2 мм осадков.
К концу недели в Тюмени ожидается солнечная погода и до + 10 градусов. Осадков не ожидается.