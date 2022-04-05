Сбер выдает льготные кредиты системообразующим предприятиям по программе Минпромторга

Финансирование системообразующих предприятий по программе Минпромторга России осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства № 393 от 17 марта 2022 года и предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев.