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В тюменском поселке уже 4 раз остановили 21-летнего водителя за пьяную езду

4 апреля 11:22
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
В тюменском посёлке Туртас 4 апреля автоинспекторы остановили 21-летнего водителя на Lada. В ходе проверки алкотестер показал 0,66 мг, в ведомстве отмечают, что уже неоднократно останавливали молодого человека за аналогичные нарушения.

Мужчину задерживали 1 апреля, а в декабре 2021 он был осужден за повторное пьяное вождение. Ему ещё предстоит выполнить 350 часов обязательных работ.

«Водитель рассказал, что пил с другом в бане пиво, а потом поехал домой. Он повторно будет привлечен к уголовной ответственности за пьяную езду, по закону молодому человеку грозит реальный срок лишения свободы»,отмечают в ведомстве.

Ранее сотрудники ГИБДД задержали 21-летнего водителя, который объехал пробку в центре Тюмени по тротуару. Стоит отметить, что за ним числилось 15 нарушений ПДД.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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