В тюменском поселке уже 4 раз остановили 21-летнего водителя за пьяную езду

Мужчину задерживали 1 апреля, а в декабре 2021 он был осужден за повторное пьяное вождение. Ему ещё предстоит выполнить 350 часов обязательных работ.
«Водитель рассказал, что пил с другом в бане пиво, а потом поехал домой. Он повторно будет привлечен к уголовной ответственности за пьяную езду, по закону молодому человеку грозит реальный срок лишения свободы»,отмечают в ведомстве.
Ранее сотрудники ГИБДД задержали 21-летнего водителя, который объехал пробку в центре Тюмени по тротуару. Стоит отметить, что за ним числилось 15 нарушений ПДД.