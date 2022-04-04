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В Тюмени ожидают наибольшую загруженность первоклассниками в трех школах

4 апреля 05:50
Фото: 1Mi
В областном департаменте образования и науки «Нашему городу» рассказали, что в школах, в которые в прошлом году было принято больше всего тюменских первоклассников, в 2022 году вновь ожидается наибольшее число новых учеников.
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Тюмень

В 2021-2022 учебном году тюменские школы № 92, № 65 и гимназия № 49 приняли 2908 первоклассников.

По информации заместителя губернатора и директора областного департамента образования Алексея Райдера, наибольший приток первоклассников ожидается в эти же учебные заведения.

«Условия приема не изменились, 1 апреля начался прием заявлений для детей, проживающих на закрепленной территории и завершится прием 30 июня. Для остальных первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до момента заполнения свободных мест»,прокомментировал «Нашему городу» Алексей Райдер.

Подавать заявления можно на сайте Госуслуг или Региональном портале госуслуг.

Ранее "Наш город" писал, что уже около полутора тысяч тюменских родителей записали своих ребят в 1 класс.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».

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