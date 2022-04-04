В Тюмени ожидают наибольшую загруженность первоклассниками в трех школах

В 2021-2022 учебном году тюменские школы № 92, № 65 и гимназия № 49 приняли 2908 первоклассников.
По информации заместителя губернатора и директора областного департамента образования Алексея Райдера, наибольший приток первоклассников ожидается в эти же учебные заведения.
«Условия приема не изменились, 1 апреля начался прием заявлений для детей, проживающих на закрепленной территории и завершится прием 30 июня. Для остальных первоклассников, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 6 июля до момента заполнения свободных мест»,прокомментировал «Нашему городу» Алексей Райдер.
Ранее "Наш город" писал, что уже около полутора тысяч тюменских родителей записали своих ребят в 1 класс.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».