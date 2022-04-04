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В Тобольском районе открыли новую школу

4 апреля 10:54
Фото: Telegram-канал Александра Моора
В Тобольском районе 4 апреля открылась новая школа для учеников деревни Хмелёва. Этим радостными известием поделился в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Это второе учебное заведение, которое заработало в регионе с начала года.

В новом школьном здании есть компьютеры, библиотека. В музыкальный класс закупили новые инструменты.

«Хмелёвская построена по типовому проекту. Она малокомплектная, рассчитана на 60 учебных мест. В школе есть просторный спортивный зал, медицинский блок и дошкольное отделение»отмечают в ведомстве.

При этом на прошлой неделе открылась школа в Ялуторовском районе. В ближайшие несколько лет в нашем регионе будут построены более 20 учебных заведений.

В Тюменской области до 2027 года должны построить 45 школ, большинство из них появятся в муниципалитетах региона. Открытие новых образовательных учреждений способствует решению задач нацпроекта «Образование», направленных на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, на обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования.

Каждый год в регионе открывается не меньше 3 школ, как в крупных городах Тюменской области, таки и в посёлках и труднодоступных сёлах. В 2021 по нацпроекту «Образование» было построено семь школ, в 2020 — три школы.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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