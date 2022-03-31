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Posted 31 марта 2022,, 09:13

Published 31 марта 2022,, 09:13

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области задержали нетрезвого водителя

31 марта 2022, 09:13
Под Тюменью сотрудники дорожной полиции остановили ВАЗ-21140.

Водитель транспортного средства был пьян. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Все произошло на 26-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Выяснилось, что 45-летний водитель ездил на подработку в Тюнево. По словам мужчины, там он выпил крепкое пиво, а после поехал домой в село Московка. Полицейские считают, что автомобилист употреблял более крепкие напитки. Алкотестер показал 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, при допустимой норме 0,16 мг.

Нарушителя задержали. Его машину отправили на штрафстоянку.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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