В Тюменской области задержали нетрезвого водителя

Posted 31 марта 2022,, 09:13
Published 31 марта 2022,, 09:13
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Все произошло на 26-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Выяснилось, что 45-летний водитель ездил на подработку в Тюнево. По словам мужчины, там он выпил крепкое пиво, а после поехал домой в село Московка. Полицейские считают, что автомобилист употреблял более крепкие напитки. Алкотестер показал 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, при допустимой норме 0,16 мг.
Нарушителя задержали. Его машину отправили на штрафстоянку.