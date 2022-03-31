В Тюменской области задержали нетрезвого водителя

Все произошло на 26-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Выяснилось, что 45-летний водитель ездил на подработку в Тюнево. По словам мужчины, там он выпил крепкое пиво, а после поехал домой в село Московка. Полицейские считают, что автомобилист употреблял более крепкие напитки. Алкотестер показал 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, при допустимой норме 0,16 мг.