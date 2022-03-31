В Тюменской области социальным предприятиям предоставят грантовую поддержку

Статус социального предприятия позволяет получить господдержку до 500 000 рублей, взять кредит по льготной ставке, получить льготную аренду муниципального имущества, взять инвестиционный заем (для предприятий с ОКВЭД 85, 87.30, которые реализуют инвестпроект из раздела «Сопровождаемые проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области), а также другие виды поддержки, такие как образовательная, консультационная и прочие.