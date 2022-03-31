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Posted 31 марта 2022,, 08:56

Published 31 марта 2022,, 08:56

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области социальным предприятиям предоставят грантовую поддержку

31 марта 2022, 08:56
В Тюменской области предпринимателям, чей бизнес помогает населению, власти предоставляют статус социального предприятия и поддержку до 500 тысяч рублей.

Программу социального предприятия реализует региональный центр «Мой бизнес» и фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для получения статуса социального предприятия надо выполнить несколько условий. Так нужно быть зарегистрированным в качестве ИП или ООО, иметь доход за предыдущий календарный год, вести деятельность согласно категориям ст. 24.1 209-ФЗ.

Статус социального предприятия можно получить по одной из четырех категорий: трудоустройство социально уязвимых категорий населения; деятельность, направленная на преодоление, замещение ограничений жизнедеятельности; деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей; деятельность, направленная на преодоление, замещение ограничений жизнедеятельности.

Статус социального предприятия позволяет получить господдержку до 500 000 рублей, взять кредит по льготной ставке, получить льготную аренду муниципального имущества, взять инвестиционный заем (для предприятий с ОКВЭД 85, 87.30, которые реализуют инвестпроект из раздела «Сопровождаемые проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области), а также другие виды поддержки, такие как образовательная, консультационная и прочие.

#Общество#Юлия Кононенко#Касается каждого#Новости
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