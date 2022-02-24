В Тюмени пройдет аукцион по строительству новой развязки

Posted 24 февраля 2022,, 08:47
Published 24 февраля 2022,, 08:47
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», на возведение этого объекта местные власти выделят около двух миллиардов рублей.
Отмечается, что после проведения работ потерянные в ходе них деревья восстановят.
Подрядная организация должна будет произвести укладку дорожной одежды, сделать тротуары и велодорожки, водоотвод и канализацию.
Итоги аукциона станут известны 18 марта. Строительство должно пройти с 11 мая 2022 по 30 ноября 2023-го.