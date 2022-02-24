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Posted 24 февраля 2022,, 08:47

Published 24 февраля 2022,, 08:47

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени пройдет аукцион по строительству новой развязки

24 февраля 2022, 08:47
На примыкании обхода деревни Ожогино к Червишевскому тракту в Тюмени построят новую развязку. Аукцион подрядчиков на ее строительство пройдет 18 марта.

Как сообщает «КП-Тюмень», на возведение этого объекта местные власти выделят около двух миллиардов рублей.

Отмечается, что после проведения работ потерянные в ходе них деревья восстановят.

Подрядная организация должна будет произвести укладку дорожной одежды, сделать тротуары и велодорожки, водоотвод и канализацию.

Итоги аукциона станут известны 18 марта. Строительство должно пройти с 11 мая 2022 по 30 ноября 2023-го.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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