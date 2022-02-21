Тюменцы стали чаще заключать брачные договоры

В прошлом году в Тюменской области было зарегистрировано 1 579 брачных договоров, тогда как всего по России соглашение супругов оформили свыше 148 тысяч пар. За минувшую пятилетку в РФ спрос на такого рода контракт увеличился на 67 % и продолжает расти, рассказали в Тюменской областной нотариальной палате.

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