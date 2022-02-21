Тюменцы стали чаще заключать брачные договоры

Кроме того, помимо классического разделения всего нажитого пополам, заявители выбирают различное варианты. Чаще всего, идя к нотариусу, супруги уже получили юридическую консультацию и представляют, что брачный договор — это соглашение, в котором прописываются имущественные права и обязанности пары.
«Однако, иногда молодожёны всё же просят включить в документ пункты о супружеской измене. Но надо понимать, что это условие в соглашение не включается, поскольку касается личных неимущественных отношений», пояснили специалисты.
Также зачастую неожиданностью для мужа и жены в договоре становится тот факт, что, когда имущество оформляется раздельно — объём наследства также меняется.