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Тюменцы стали чаще заключать брачные договоры

21 февраля 08:24
Фото: 1Mi
Тюменцы стали чаще заключать брачные договоры
В прошлом году в Тюменской области было зарегистрировано 1 579 брачных договоров, тогда как всего по России соглашение супругов оформили свыше 148 тысяч пар. За минувшую пятилетку в РФ спрос на такого рода контракт увеличился на 67 % и продолжает расти, рассказали в Тюменской областной нотариальной палате.
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Тюмень

Кроме того, помимо классического разделения всего нажитого пополам, заявители выбирают различное варианты. Чаще всего, идя к нотариусу, супруги уже получили юридическую консультацию и представляют, что брачный договор — это соглашение, в котором прописываются имущественные права и обязанности пары.

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«Однако, иногда молодожёны всё же просят включить в документ пункты о супружеской измене. Но надо понимать, что это условие в соглашение не включается, поскольку касается личных неимущественных отношений», пояснили специалисты.

Также зачастую неожиданностью для мужа и жены в договоре становится тот факт, что, когда имущество оформляется раздельно — объём наследства также меняется.

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