Школы Тюменской области открылись для учеников, а для больных закрылись

В прошлую пятницу стало известно, что ограничения, введённые Оперативным штабом региона, заканчиваются и с 21 февраля возобновляется очный формат обучения для школ Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима. Об этом писал Информационный центр Правительства области.
Редакция «Нашего города» связалась с представителями тюменских школ, в которых были открыты временные фильтры для пациентов с признаками ОРВИ. Как рассказали в образовательных организациях, фильтры для больных закрылись. Об этом сообщили в школах № 43, № 22, № 88, № 63, № 67 и других.
«Ну естественно, раз дети вышли!»отреагировали в школе № 41 г. Тюмени
«Фильтр конечно закрыт, школьники же вышли»сообщили в Боровской средней школе
Временные пункты также закрылись в школах Тобольска. Это подтвердили в школе №7.
Зато в поликлинике № 4 на Индустриальной, 49 в Тюмени медицинский кабинет-фильтр по-прежнему принимает тюменцев с признаками ОРВИ 24 часа в сутки.
Ранее «Наш город» писал, что за 20 февраля в Тюменской области опасной коронавирусной инфекцией заразилось 2 374 человека. Среди них 471 ребенок.