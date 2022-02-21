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Школы Тюменской области открылись для учеников, а для больных закрылись

21 февраля 05:31
Фото: «Наш Город»
С сегодняшнего дня в школах Тюменской области закончилась «удалёнка», которая была введена из-за резкого роста количества заболевших коронавирусом. Также с 21 февраля закрылись временные фильтры для пациентов с ОРВИ, ранее расположенные в нескольких образовательных учреждениях.
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Тюмень

В прошлую пятницу стало известно, что ограничения, введённые Оперативным штабом региона, заканчиваются и с 21 февраля возобновляется очный формат обучения для школ Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима. Об этом писал Информационный центр Правительства области.

Редакция «Нашего города» связалась с представителями тюменских школ, в которых были открыты временные фильтры для пациентов с признаками ОРВИ. Как рассказали в образовательных организациях, фильтры для больных закрылись. Об этом сообщили в школах № 43, № 22, № 88, № 63, № 67 и других.

«Ну естественно, раз дети вышли!»отреагировали в школе № 41 г. Тюмени

«Фильтр конечно закрыт, школьники же вышли»сообщили в Боровской средней школе

Временные пункты также закрылись в школах Тобольска. Это подтвердили в школе №7.

Зато в поликлинике № 4 на Индустриальной, 49 в Тюмени медицинский кабинет-фильтр по-прежнему принимает тюменцев с признаками ОРВИ 24 часа в сутки.

Ранее «Наш город» писал, что за 20 февраля в Тюменской области опасной коронавирусной инфекцией заразилось 2 374 человека. Среди них 471 ребенок.

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