Школы Тюменской области открылись для учеников, а для больных закрылись

Редакция «Нашего города» связалась с представителями тюменских школ, в которых были открыты временные фильтры для пациентов с признаками ОРВИ. Как рассказали в образовательных организациях, фильтры для больных закрылись. Об этом сообщили в школах № 43, № 22, № 88, № 63, № 67 и других.